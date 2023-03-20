ВСУ за сутки потеряли более 245 военных на Донецком направлении

ВС РФ продолжают ведение специальной военной операции Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации сообщило, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили на Донецком направлении более 245 военных ВСУ. Также на этом направлении был выведен из строя один танк, три бронированных машины, три пикапа и одна машина РСЗО “Град”.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки суммарные потери противника в живой силе превысили 490 бойцов. Также в сводке отмечено, что российские военные поразили 82 артиллерийский подразделения, сбили один вертолет ВСУ, а также перехватили пять ракет РСЗО и семь беспилотников.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, что за год проведения спецоперации качество Вооруженных сил Украины сильно ухудшилось, и поставило под сомнение запланированное Западом контрнаступление весной 2023 года. По мнению некоторых западных чиновников, потери ВСУ на данный момент находятся в районе 120 тысяч человек.