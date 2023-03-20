В России пресекли 50 нападений на школы за пять лет фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

В России за последние пять были пресечены 50 нападений на школы на стадии приготовления, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.

«Предпринимались меры для предотвращения нападений на образовательные учреждения. За последние пять лет на стадии приготовления пресечено 50 таких посягательства», – сказал глава ведомства.

Как отметил министр, для предупреждения трагедий в школах без своевременного выявления причин девиантного поведения весьма сложно, поэтому важна поддержка специалистов органов образования и здравоохранения. По словам Колокольцева, МВД регулярно информирует регионы о системах профилактики по вопросам семейного и детского неблагополучия, а также оказания адресной помощи и устранения условий, способствующих нарушениям. Глава ведомства сообщил, что число противоправных посягательств со стороны несовершеннолетних и в отношении них сократилось.

Как писал KP.RU, ранее в Нижнем Новгороде состоялся суд над подростком, готовившим массовый расстрел в одной из школ Канавинского района. Лишь благодаря действиям правоохранительных органов трагедии удалось избежать.

Напомним, об этой истории стало известно в январе прошлого года. Тогда были задержаны трое подростков, планирующих стрельбу – 16-летние Алексей и Ефим, а также 17-летний Александр (имена изменены – прим.).