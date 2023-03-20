Объем мировых инвестиций в разработку искусственного интеллекта упал на треть Фото: REUTERS

Мировые инвестиции в стартапы в области развития искусственного интеллекта (ИИ) за 2022 год упали на 34%, составив 45,8 млрд долларов. Об этом сообщает в CB Insights.

Как сообщается, в прошлом году в сфере искусственного интеллекта по всему миру прошло 2 956 сделок, что на 10% меньше, чем годом ранее, а объем вложений в разработку этих технологий стал на треть меньше, но все же превышает показатели периода 2018-2020 годов.

Отмечается, что на рынке России инвестиции упали почти вдвое. Так, согласно приведенным данным, за минувший год, в данной сфере заключили 128 сделок, тогда как годом ранее по их был 291, а сумма вложений уменьшилась до 1,1 млрд долларов, сократившись 57%. Сообщается, что причиной этому были украинский конфликт, санкционные ограничения, а также релокация многих проектов за границу.

Ранее главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров назвал профессии, которые в ближайшее время не сможет заменить искусственный интеллект. Как он отметил для творческих профессий ИИ служит только инструментом, заявив, что такие профессии он заменить не сможет.