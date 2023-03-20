Путин заявил о росте торгового оборота России и Китая Фото: REUTERS

Торговый оборот России и Китая увеличился за десять лет более чем в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Ровно 10 лет назад мы встречались здесь и вы совершили свой первый визит в качестве председателя КНР. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот – был 87 с небольшим, сейчас уже 185 миллиардов долларов», – сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, встреча двух лидеров проходит в понедельник, 20 марта, в Кремле. По мнению директора института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, политики обсудят контуры будущего урегулирования серьезных отношений России и Китая и будут говорить о выработке общих позиций по ситуации в мире.