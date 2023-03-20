Путин заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию украинского кризиса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию украинского кризиса, указав на то, что у Москвы и Пекина «очень много совместных задач, целей».

«Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и с соблюдением основополагающих принципов международного права», - заявил российский лидер.

Путин также заявил, что Россия всегда открыты для переговорного процесса, отметив, что в ходе переговоров они намерены обсудить все эти вопросы в том числе и инициативы Пекина, к которым, как отметил российский лидер, Москва относится с уважением.

Напомним, сегодня, 20 марта, председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково около 12:59 мск.