В Кремле началась встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина Фото: REUTERS

В Кремле в понедельник, 20 марта, началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Председатель КНР прибыл в Россию сегодня, 20 марта, с государственным визитом.

Как писал сайт KP.RU, Путин в ходе встречи сказал о том, что Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии, выразив также уверенность, что под руководством Си Цзиньпина страна «сделает шаги вперед в своем развитии». Кроме того, российский лидер заявил, что Москва внимательно ознакомился с планом Пекином по урегулированию украинского кризиса, отметив, что в ходе переговоров они обсудят данный вопрос.

Тем временем, Си Цзиньпин заявил, что ему «очень приятно» по приглашению Путина снова посетить Россию с государственным визитом, отметив, что после переизбрания председателем КНР в качестве первого зарубежного визита выбрал именно РФ.