Си Цзиньпин сообщил, что КНР уделяет большое внимание отношениям с Россией из-за "исторической логики"

Си Цзиньпин сообщил, что КНР уделяет большое внимание отношениям с Россией из исторической логики Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта, заявил, что Пекин уделяет большое внимание отношениям с Москвой, указав на историческую логику.

«Китайская сторона уделяет большое внимание развитию отношений, поскольку есть в этом историческая логика. Мы являемся партнерами в стратегическом сотрудничестве и этот статус определяет, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения», - заявил председатель КНР.

Как писал сайт KP.RU, Си Цзиньпин также заявил о том, что ему «очень приятно» снова посетить Россию с государственным визитом по приглашению Путина. При этом он обратил внимание на то, что в качестве первого зарубежного визита после переизбрания председателем КНР выбрал именно Россию.

«Вы только что вспомнили, что ровно десять лет тому назад, когда я стал председателем КНР, я тоже приехал в Россию с первым зарубежным визитом, вы напомнили мне об этом. И по сей день это все хранится в моем сердце», - заявил также он.