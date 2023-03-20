Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта 2023 года, выразил уверенность в победе российского лидера на предстоящих президентских выборах в России в 2024 году.

По мнению председателя КНР, Владимир Путин привел Россию к процветанию благодаря сильному руководству, что и обеспечит поддержку президента на предстоящих выборах. Также он отметил, что Китай похож на Россию в своем стремлении быть впереди. Не забыл Си Цзиньпин и поблагодарить российского лидера за поздравительную телеграмму, направленную ему из Кремля после успешного завершения 20 съезда КПК и сессии китайского парламента после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок.

Как писал сайт KP.RU, президент России на этой встрече отметил коллоссальный рывок Китая в своем развитии. По словам Путина, в КНР была создана «весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства».