Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британского «Института госуправления» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на российской территории деятельность британской организации «Института государственного управления». Об этом сказано на сайте ведомства.

В заявлении говорится о том, что работа данного института представляет угрозу «основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства». Кроме того, сообщается, что в этой организации допускали «агрессивную», а также «милитаристскую» риторику в отношении Москвы.

Как сообщает ведомство, при участии данной организации были сфабрикованы «доказательства» вмешательства Москвы во внутренние дела европейских стран, а также были организованы русофобские конференции и «готовились соответствующие документы».

Напомним, в начале марта этого года Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацию Transparеncy International.