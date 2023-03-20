Си Цзиньпин поблагодарил Путина за помощь в развитии и строительстве Китая

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта 2023 года, выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей развития.

По мнению председателя КНР, и Москва и Пекин в настоящее время прилагают огромные усилия в своем движении к развитию и процветанию. Си Цзиньпин отметил, что Китай поставил задачу модернизации “китайской модели”, и поблагодарил Путина за помощь в развитии и строительстве Китая. “Мы это ощущаем. Мы вам благодарны”, – заявил председатель КНР.

Отдельно Си Цзиньпин отметил, что в вопросе развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином нужно следовать принципам справедливости, что позволит добиться развития и процветания России и Китая.

Как писал ранее сайт KP.RU, в ходе своего визита в Москву Си Цзиньпин отметил успехи российского лидера в развитии России, и выразил уверенность в победе Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.