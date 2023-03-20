ЦБ РФ обязал банки использовать только российские сервисы по внутренним переводам с 1 октября 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С октября этого года банки должны будут использовать только отечественные сервисы, а также инфраструктуру для передачи данных о денежных переводах по России. Соответствующие решение утвердил Совет директоров Центробанка РФ в минувшую пятницу, 17 марта. Об этом сказано на сайте регулятора.

«С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру», - сказано в сообщении ЦБ РФ.

Уточняется, что данная мера поможет обеспечить надежность, а также бесперебойность и безопасность обмена данными при осуществлении внутренних операций. Сообщается, что данное правило не будет распространяться на случаи трансграничного перевода средств кредитными организациями.

Напомним, Совет директоров Центробанка РФ в минувшую пятницу, 17 марта, также принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.