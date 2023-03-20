Президент Чехии Павел предсказал перелом в конфликте на Украине в 2023 году

Президент Чехии Петр Павел Фото: REUTERS

В этом году в конфликте на Украине может произойти перелом, считает президент Чехии Петр Павел.

«Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом», – сказал он журналистам.

По мнению политика, в последние месяцы боевые действия на Украине проходят «очень статичным способом». Павел также предполагает, что Киев в 2023 году будет стремиться начать крупное наступление, однако для этого он должен собрать огромные человеческие, материальные, технические и финансовые ресурсы.

Напомним, ранее президент Чехии заявил, что в 2023 году у Вооруженных сил Украины есть только одна попытка провести контрнаступление. По его словам, ВСУ будет трудно найти средства для нового наступления в случае провала. Также Павел считает, что США могут уже в 2024 году потерять интерес к спонсированию Украины.