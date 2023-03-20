Российские силы контролируют около 70% Артемовска Фото: REUTERS

Российские силы на данный момент контролируют около 70% города Артемовск Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин, но указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют широкое наступление в конце марта – начале апреля этого года.

«По имеющиеся информации, в конце марта – начале апреля, противник планирует начать широкомасштабное наступление», - сказано в заявлении, направленном министру обороны Сергею Шойгу, которого просят принять «необходимые меры».

Напомним, ранее советник украинского президента Александр Роднянский сказал, что при необходимости украинские войска «стратегически отступят» из Артемовска, признав также, что в боях российские силы принимают участие «наиболее хорошо обученные и опытные» бойцы.

Кроме того, командир ВСУ, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для украинских войск ситуацию на всех направлениях, назвав одной из проблем дефицит вооружений.