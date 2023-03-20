Врач Чудаков назвал мифом весенний авитаминоз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал Газете.ru, что весеннего авитаминоза не бывает. То, что нехватка витаминов может быть связано со временем года, — миф, который имеет исторические корни.

— К весне запасы урожая истощались, поэтому питание становилось более скудным, что провоцировало ухудшение самочувствия и ослабление иммунитета. Сейчас ситуация поменялась, и все необходимые продукты можно найти в магазине круглый год, — пояснил врач.

Однако из-за обработки продукты теряют большую часть полезных веществ, поэтому люди часто сталкиваются с дефицитом различных макро и микронутриентов.

Симптомами, которые должны натолкнуть человека на мысль об авитаминозе, могут быть сниженная работоспособность, повышенная утомляемость, ухудшение качества кожи, ногтей, волос, плохая переносимость стресса, нарушение работы ЖКТ, раннее поседение, морщины и частые простуды.

Лучше всего действовать на опережение: следить за питанием. Большинство полезных веществ и витаминов содержатся в зелени, овощах, нерафинированных маслах холодного отжима и ягодах, рассказал Чудаков.

— Кроме того, можно употреблять продукты обогащенные фитонутриентами. Это то, что формально не относится ни к витаминам, ни минералам, а является результатом деятельности растений, полезной для человеческого организма. Все более актуальным становится применение БАДов, однако перед их применением лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом, — отметил специалист.

Терапевт Елена Попова в разговоре с RT назвала дефицит витаминов одной из причин обострения хронических заболеваний весной. А эндокринолог-диетолог Асмик Атанян предостерег тех, кто постится: растительные масла нельзя исключать из рациона, так как в них содержатся омега-3 и 6, витамины А и Е. Об этом специалист рассказал Life.ru.