Качество ВСУ снизилось за год спецоперации из-за больших потерь Фото: REUTERS

Американский офицер морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стефану Гарднеру обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в сокрытии реальных потерь Киева от министерства обороны США.

"Это обман. И Остин понимает это", — заявил военный.

Риттер считает, что США могут отказаться от дальнейшей помощи ВСУ, если Киев раскроет реальные потери своих вооруженных сил. Экс-разведчик считает, что Киев намеренно выставляет убитых солдат пропавшими без вести, чтобы они не портили официальные отчеты, отправляемые в Вашингтон.

"Фактически Украина уничтожает собственные войска. Это немыслимо", — подчеркнул офицер.

Риттер отметил острую нехватку бойцов в ВСУ, из-за чего на улицах Украины похищают людей, среди которых попадаются подростки 14-16 лет.

О кадровых проблемах украинской армии ранее высказывался бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Сайт KP.RU приводил слова военного о том, как вооруженные силы Украины отправляют своих граждан в бой без какой-либо подготовки.