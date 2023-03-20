Адвокат Тараборин предупредил о мошенниках, подстерегающих пенсионерок у банкоматов Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые способы мошенничества появляются с завидным постоянством, самый надежный вариант защититься от них – не общаться по телефону с незнакомыми людьми. Но как быть, если преступник поджидает у банкомата?

Аналогичный случай произошел недавно в Самаре. Мужчина подсматривал пин-коды у пенсионерок, подходящих к банкомату. Едва женщина вводила цифры, мошенник начинал торопить ее, всячески сбивал. В итоге пенсионерка доставала карту из терминала и не успевала ее спрятать, мошенники подменял пластик.

Зная, что обманутые люди могут заблокировать его добычу, мужчина сразу же шел в магазин. Обналичить он успел две карты на 27 тыс.рублей, а третья жертва вовремя заметила подмену и успела заблокировать операции.

Советник Федеральной палаты адвокатов Дмитрий Тараборин говорит, что такое преступление можно отнести к тяжким, наказанием для мошенника будет до шести лет лишения свободы. Но, скорее всего, его не удивить этим сроком. Судя по тому, с какой ловкостью преступник воровал карты, он не новичок в данных делах.

- Ловкость рук достигается тренировкой, а значит, скорее всего имеет предыдущие «заслуги перед Родиной», — сказал Тараборин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он также предупредил пожилых людей, что нужно быть максимально внимательными.

Тем временем, в подмосковном Солнечногорске полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые обманным путем получили от пенсионерки 125 тыс. рублей. 26-летний житель Истры должен был приезжать по указанным адресам, забирать денежные средства, затем переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе 10% от суммы, пишет РИАМО.

В свою очередь, юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники под видом сотрудников МВД пытаются обвинить людей в подделке доверенности и краже средств с чужого счета. Эксперт дал советы, как противостоять мошенникам, передает Москва 24.

Осенью в России изменятся правила обмена информацией о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере. Как это повысит эффективность борьбы с мошенниками, в беседе с «360» рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.