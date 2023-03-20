Адвокат Тараборин предупредил о мошенниках, подстерегающих пенсионерок у банкоматов
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новые способы мошенничества появляются с завидным постоянством, самый надежный вариант защититься от них – не общаться по телефону с незнакомыми людьми. Но как быть, если преступник поджидает у банкомата?
Аналогичный случай произошел недавно в Самаре. Мужчина подсматривал пин-коды у пенсионерок, подходящих к банкомату. Едва женщина вводила цифры, мошенник начинал торопить ее, всячески сбивал. В итоге пенсионерка доставала карту из терминала и не успевала ее спрятать, мошенники подменял пластик.
Зная, что обманутые люди могут заблокировать его добычу, мужчина сразу же шел в магазин. Обналичить он успел две карты на 27 тыс.рублей, а третья жертва вовремя заметила подмену и успела заблокировать операции.
Советник Федеральной палаты адвокатов Дмитрий Тараборин говорит, что такое преступление можно отнести к тяжким, наказанием для мошенника будет до шести лет лишения свободы. Но, скорее всего, его не удивить этим сроком. Судя по тому, с какой ловкостью преступник воровал карты, он не новичок в данных делах.
- Ловкость рук достигается тренировкой, а значит, скорее всего имеет предыдущие «заслуги перед Родиной», — сказал Тараборин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Он также предупредил пожилых людей, что нужно быть максимально внимательными.
Тем временем, в подмосковном Солнечногорске полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые обманным путем получили от пенсионерки 125 тыс. рублей. 26-летний житель Истры должен был приезжать по указанным адресам, забирать денежные средства, затем переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе 10% от суммы, пишет РИАМО.
В свою очередь, юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники под видом сотрудников МВД пытаются обвинить людей в подделке доверенности и краже средств с чужого счета. Эксперт дал советы, как противостоять мошенникам, передает Москва 24.
Осенью в России изменятся правила обмена информацией о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере. Как это повысит эффективность борьбы с мошенниками, в беседе с «360» рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.