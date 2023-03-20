Члены синода УПЦ преждевременно покинули офис Зеленского из-за воздушной тревоги в Киеве Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов Священного Синода Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за объявленной в Киеве воздушной тревогой.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 20 марта, члены Священного Синода УПЦ Московского патриархата во главе с Онуфрием прибыли в президентский офис для того, чтобы донести до украинских властей позицию патриархата по вопросу выселения монахов из Киево-Печерской лавры

«Из-за начала воздушной тревоги в Киеве представители правоохранительных органов потребовали покинуть иерархов УПЦ территории возле ОП», - передает украинское издание «Страна.ua».

При этом, как можно увидеть на опубликованном изданием видео, один из пришедших к президентскому офису член синода оговорился, говоря о Зеленском, назвал его Владимиром Владимировичем.

«Мы пришли сюда в надежде, что встретимся с нашим уважаемым президентом Владимиром Владимировичем, простите, Владимиром Александровичем Зеленским», - заявил он, отметив, что члены синод УПЦ ждали свыше двух часов, после чего «воздушная тревога не дает возможность ожидать его».