Умер Василий Решетников, экс-командующий Дальней авиации ВВС СССР

На 104 году жизни умер генерал-полковник Василий Решетников Фото: Минобороны России/CC BY 4.0

В возрасте 103 года умер советский военный летчик, Герой советского союза, генерал-полковник Василий Васильевич Решетников. О смерти генерала сообщил в понедельник, 20 марта 2023 года, руководитель аппарата Клуба военачальников Российской Федерации Николай Дерябин.

В годы Великой Отечественной Войны Василий Васильевич служил в 751-м отдельном ночном полку майора Тихонова и выполнял удары по глубокому тылу противника. Генерал летал на Ил-4, дважды был сбит противником, последний боевой вылет совершил в апреле 1945 года.

В последний раз пилот садился за штурвал в далеком 2003 году в возрасте 83 года. Тогда он летал на американском бомбардировщике “Б-25” на авиашоу в Монино. Именем генерал-полковника Решетникова назван один из стратегических бомбардировщиков ВВС России “Ту-160”.

Напомним, совсем недавно из жизни в возрасте 94 лет ушел последний главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) Советского Союза Владимир Чернавин.