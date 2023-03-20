Секретарь СНБО назвал фантастикой версию об участии украинских олигархов в диверсии на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг версию об участии украинских олигархов в совершении взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», назвав подобную версию фантастикой.

«Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощенная ситуация, когда олигарх решил подорвать "потоки", это ближе к фантастике», - заявил глава СНБО.

Напомним, ранее данную версию прокомментировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который усомнился в существовании украинской группировки, якобы взорвавшей газопроводы, а предложил подумать о том, способны ли пара человек устроить подобную диверсию. Кроме того, он заявил, что Киев ничего не потерял и не приобрел от этих взрывов, а президенту Украины Владимиру Зеленскому совершение такого теракта было ни к чему.