Психотерапевт Баев объяснил, почему невозможно научить нейросети распознавать человеческие эмоции Фото: Shutterstock

Нейросети до сих пор не умеют анализировать поведение людей, потому что не могут корректно распознавать эмоции. Научить их этому сложно, так как практически невозможно создать необходимый для этого массив данных: он должен включать микродвижения лица, которые не могут заметить даже эксперты. Об этом в разговоре с Газетой.ru рассказал психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев.

Эксперт объяснил, что полноценные, истинные эмоции появляются на лице человека не чаще одного-двух раз в час. В остальное же время эмоции человека можно понять только по отдельным движениям мимики, которые появляются на слишком короткое время — от 200 до 500 миллисекунд. Чтобы обучить нейросети их замечать, нужен массив данных, в котором будут кадры с размеченными человеком маркерами. Однако проблема в том, что даже эксперты не могут уловить изменения мимики.

— Нейросети после анализа выдают результат в процентах, например: 10% злости, 20% презрения и 5% радости. Но какой вывод можно сделать из такого анализа? Он противоречит самой любой концепции выражения эмоций, — пояснил он.

Однако специалисты могут многое сказать по жестам человека. Так, профайлер и социальный психолог Михаил Касаткин рассказал Пятому каналу, что председатель Китая Си Цзиньпин своими позами и жестами показывает расположение к Владимиру Путину. При этом лидер КНР по многим признакам «сам себе на уме».