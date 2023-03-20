Foreign Affairs призвал создать аналог НАТО для ввода войск на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание аналога Североатлантического альянса, который будет подразумевать ввод войск на украинскую территорию, поможет урегулировать текущий кризис. Такое мнение высказали эксперт по миротворческим операциям ООН и внешней политике США Лиз Морье Говард, а также старший научный сотрудник Брукингского института Майкл Эдвард О'Хэнлон в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Западные лидеры должны разработать механизмы безопасности и рассмотреть стратегии по оказанию помощи Украине и управлению будущими отношениями с Россией», - сказано в статье.

Авторы статьи называют одним из путей «мирного существования» возможное сообщество безопасности, такое как Атлантико-Азиатское сообщество по безопасности. По их мнению, в состав нового сообщества войдут страны - члены НАТО, а также сама Украина и любые нейтральные государства.

Кроме того авторы отметили, что и Россия сможет присоединиться к выдуманному ими сообществу, но при условии смены власти в стране.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неплохой идеей создать европейскую НАТО, в которой не было бы США. По его словам, Вашингтон всегда руководствуются собственными интересами при решении чужих конфликтов.