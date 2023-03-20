В Москве прошёл первый Всероссийский форум «Женского движения Единой России»

По словам сенатора Дарьи Лантратовой, «Женское движение Единой России» объединило более 7 тысяч человек. Фото: ER.RU

В Москве 20 марта прошел первый Всероссийский форум «Женского движения Единой России». Партийный проект единороссов по поддержке женщин начал работу летом 2022 года. Сегодня в нем участвуют почти 7 тысяч человек. На форум съехались около 300 участниц со всей страны. Они обсудили поддержку НКО, организацию гуманитарной помощи, роль женщины в политической системе России, а также реализацию национальной стратегии в интересах женщин.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, несмотря на то, что это самый молодой проект партии, он реализуется уже в 70 регионах. В ближайшее время женское движение появится в Запорожской и Херсонской областях. Андрей Турчак отметил большой вклад его участниц в гуманитарные миссии «Единой России».

«Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное – поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедших их, отправляются в зону СВО», - подчеркнул Андрей Турчак.

К женскому движению «Единой России» присоединились общественные деятели, волонтеры, депутаты всех уровней, матери и жены участников спецоперации, предпринимательницы.

«С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более трех тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции «Тепло для героя», приняли участие более 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей», - рассказала сопредседатель общественного совета партийного проекта, сенатор Дарья Лантратова.

Участницы движения помогают семьям военнослужащих, оказывая необходимую помощь в бытовых вопросах и психологическую поддержку. Женам и матерям бойцов помогают найти работу и сохранить семейный бизнес. «Женское движение Единой России» активно сотрудничает с Министерством труда и социальной защиты России. В 20 регионах страны действуют женские клубы, организованные при центрах занятости.

«Среди услуг, которые центры занятости предлагают, не только предложение о трудоустройстве, но и психологическая поддержка. Предложение пройти переобучение по востребованной специальности, открыть свой бизнес. Работа клубов нацелена и на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года», - рассказала заместитель министра труда Елена Мухтиярова.

Кроме того, движение занимается поддержкой женского предпринимательства. В 47 регионах страны при участии Минэкономразвития и центров «Мой бизнес» прошли тематические мероприятия, собравшие более полутора тысяч слушательниц. Для мам-предпринимательниц министерство совместно с «Женским движением Единой России» собирается учредить специальный грант. Кроме того, поддержку получат женщины, решившие попробовать себя в политике. Лидеры «Женского движения Единой России» станут наставниками участниц кадрового проекта единороссов «ПолитСтарт».