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НовостиОбщество20 марта 2023 16:46

В Москве прошёл первый Всероссийский форум «Женского движения Единой России»

Около 300 участниц со всей страны обсудили инициативы по поддержке женщин
Ксения БОГДАНОВА
По словам сенатора Дарьи Лантратовой, «Женское движение Единой России» объединило более 7 тысяч человек. Фото: ER.RU

По словам сенатора Дарьи Лантратовой, «Женское движение Единой России» объединило более 7 тысяч человек. Фото: ER.RU

В Москве 20 марта прошел первый Всероссийский форум «Женского движения Единой России». Партийный проект единороссов по поддержке женщин начал работу летом 2022 года. Сегодня в нем участвуют почти 7 тысяч человек. На форум съехались около 300 участниц со всей страны. Они обсудили поддержку НКО, организацию гуманитарной помощи, роль женщины в политической системе России, а также реализацию национальной стратегии в интересах женщин.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, несмотря на то, что это самый молодой проект партии, он реализуется уже в 70 регионах. В ближайшее время женское движение появится в Запорожской и Херсонской областях. Андрей Турчак отметил большой вклад его участниц в гуманитарные миссии «Единой России».

«Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное – поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедших их, отправляются в зону СВО», - подчеркнул Андрей Турчак.

К женскому движению «Единой России» присоединились общественные деятели, волонтеры, депутаты всех уровней, матери и жены участников спецоперации, предпринимательницы.

«С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более трех тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции «Тепло для героя», приняли участие более 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей», - рассказала сопредседатель общественного совета партийного проекта, сенатор Дарья Лантратова.

Участницы движения помогают семьям военнослужащих, оказывая необходимую помощь в бытовых вопросах и психологическую поддержку. Женам и матерям бойцов помогают найти работу и сохранить семейный бизнес. «Женское движение Единой России» активно сотрудничает с Министерством труда и социальной защиты России. В 20 регионах страны действуют женские клубы, организованные при центрах занятости.

«Среди услуг, которые центры занятости предлагают, не только предложение о трудоустройстве, но и психологическая поддержка. Предложение пройти переобучение по востребованной специальности, открыть свой бизнес. Работа клубов нацелена и на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года», - рассказала заместитель министра труда Елена Мухтиярова.

Кроме того, движение занимается поддержкой женского предпринимательства. В 47 регионах страны при участии Минэкономразвития и центров «Мой бизнес» прошли тематические мероприятия, собравшие более полутора тысяч слушательниц. Для мам-предпринимательниц министерство совместно с «Женским движением Единой России» собирается учредить специальный грант. Кроме того, поддержку получат женщины, решившие попробовать себя в политике. Лидеры «Женского движения Единой России» станут наставниками участниц кадрового проекта единороссов «ПолитСтарт».