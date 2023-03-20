Палестина и Израиль договорились разработать механизм по борьбе с насилием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палестина и Израиль во время встречи по вопросам безопасности в Шарм-эш-Шейхе договорились о разработке механизма по борьбе с насилием. Об этом сказано в итоговом заявлении, которое представило Министерство иностранных Египта.

В воскресенье, 20 марта, в Шарм-эш-Шейхе проходила пятисторонняя встреча по безопасности, целью которой было снижение напряженности в регионе. В данной встречи приняли участие представители Израиля и Палестины, а также Египта, Иордания и США.

«Стороны договорились о создании механизма по сокращению и борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к воспламенению ситуации», - сказано в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

Данная встреча стала второй в подобном формате и составе. В конце февраля этого года подобная встреча состоялась в иорданской Акабе.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что эскалация напряженности между Палестиной и Израилем вызвала обеспокоенность, в связи с чем ведомство призвало стороны к возобновлению диалога, а также не совершать односторонних действий.