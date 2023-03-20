Жительница Мариуполя Волосатова заявила об угрозах ее семье и соседям после встречи с Путиным Фото: Кадр видео

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая ранее пообщалась с президентом России Владимиром Путиным в ходе его поездки в город, заявила о поступающих в адрес ее семьи и соседей угрозах.

«Сейчас после этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы - угрозы в виде звонков, в виде смс очень неприятных. Пишут всякую гадость … И все остальное, что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми», - заявила женщина в эфире «Соловьев Live».

По ее словам, на данный момент ее личные данные уже попали на один из украинских сайтов, где всю семью жительницы Мариуполя обвинили в мародерстве. При этом, как она отметила, жители Мариуполя очень ждали, однако не верили в то, что российский президент посетит город в скором времени.

«А после того, как этот приезд случился, притом неожиданный … это людей вообще взбодрило», - сказал она, отметив, что после приезда Путина появилась «более четкая уверенность» в том, что Россия никогда не уйдет.

Напомним, в ходе своего визита в Мариуполь, который состоялся в воскресенье, 19 марта, российский президент поручил профильным ведомствам разобраться с проблемами, которые озвучили жители города во время личной встречи с ним.