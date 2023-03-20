Сенатор Джабаров считает, что слова польского посла об участии в конфликте с Россией были мыслями вслух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал попытки Варшавы оправдаться за слова посла Яна Эмерика Росцишевского. Дипломат во время выступления заявил, что Польша готова вступить в конфликт с Россией после того, как Киев проиграет. Джабаров считает, что фраза отражает то, что на самом деле думают поляки.

Изданию Lenta.ru сенатор рассказал, что не верит тому, что высказывание дипломата якобы вырвано из контекста.

— Что там вырвано из контекста? Есть его речь, сейчас пытаются смягчить его высказывание. Но в общем-то он сказал то, о чем прямо не говорят, но откровенно думают и президент Анджей Дуда, и премьер Матеуш Моравецкий, — прокомментировал Владимир Джабаров.

Сенатор считает, что Варшава не может смириться с тем, что ей никак не получается победить Россию.

Российский политолог Владимир Корнилов заявил ФАН, что скандал не был случайным — таким образом поляков морально готовят к вступлению в конфликт, считает он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что если Польша вступит в украинский конфликт, то начнется третья мировая война. Слова депутата передают «Известия».