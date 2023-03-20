Боррель подтвердил, что ЕС согласовал передачу Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны – члены Европейского союза согласовали поставку Киеву одного миллиона единиц снарядов на два миллиарда евро на ближайшие 12 месяцев.

Отмечается, что данное решение было принято на совместном заседании в Брюсселе глав Министерства иностранных дел и Минобороны стран Европейского союза.

«Историческое решение. В соответствии с моими предложениями, страны ЕС договорились поставить один миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев», - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике.

Как сообщил Боррель, сценарий включает в себя три пункта. Согласно первому пункту, один миллиард пойдет на немедленные поставки боеприпасов, второй предусматривает отправку миллиарда на совместные закупки, а также предусмотрено «наращивание производственных возможностей» по боеприпасам.

Напомним, ранее Европейское оборонное агентство сообщило, что проект совместных закупок боеприпасов для Украины подписали 17 стран Европейского союза и Норвегия.