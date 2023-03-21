«Приносили человеческие жертвы»: волонтер рассказала о сатанинских ритуалах «азовцев»* с огненной «бабой» в Мариуполе

Волонтер из России рассказала, что «азовцы»* проводили сатанинские ритуалы с человеческими жертвами в Мариуполе Фото: REUTERS

Боевики националистического батальона «Азов»* проводили ритуалы с приношением человеческих жертв в Мариуполе, рассказала российский волонтер Ирина военному корреспонденту «Комсомольской правды» Григорию Кубатьяну.

«Тогда все заминировано было, но нам военные разрешили, показали где аккуратнее можно пройти. Где-то пришлось под вагонами проползать. А в ковше для расплавленного металла мы крест поставили. Там, где раньше у «азовцев»* баба сатанинская стояла. Молились они ей, человеческие жертвы приносили, кровью кропили», – сообщила девушка.

Позже волонтеры сожгли фигуру и поставили на ее месте крест. В будущем несколько крестов планируется разместить в катакомбах «Азовстали», которые соединяют комбинат с заводом имени Ильича, добавила Ирина.

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян поговорил с волонтером, которая отправилась в Мариуполь с гуманитарной помощью. У главы города она планирует спросить помещение для открытия центра психологической помощи.

*Запрещенная в России террористическая организация