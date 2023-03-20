Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии в реализации плана Гитлера на Украине Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив ее в реализации плана Адольфа Гитлера на Украине.

Глава Еврокомиссии написала в социальных сети, что приветствует план о поставке миллиона боеприпасов Киеву в течение ближайших 12 месяцев, о чем накануне сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Как отметила Урсулу фон дер Ляйен, Европейский союз намерен наращивать производство для того, чтобы обеспечить такие поставки.

«В конце концов, с вашей помощью Гитлер смог воплотить свои планы, хоть и после смерти. Во главе с немцами объединенная Европа как Четвертый рейх посылает танки и боеприпасы против русских в поддержку нацистов», - написал один из комментаторов

Другой читатель заявил о том, что «немцы снова разжигают войну» и «именно поэтому нет единой Европы».

Еще один пользователь назвал принятый план полным безумием. «Вы не подходите для того, чтобы занимать руководящую должность. Как вам не стыдно, вашей целью должен быть мир, но вы хотите только большего кровопролития», - написал он.

«Ни слова о мире. Вы просто ужасный и продажный человек, поддерживающий нацистов», - добавил еще один комментатор.

Еще один из читателей предложил Урсуле фон дер Ляйен вам вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), «но оставить в покое европейцев».