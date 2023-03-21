Правительство Турции передало компаниям список товаров, запрещенных к экспорту в Россию Фото: Shutterstock

Власти Турции передали компаниям список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, рассказал глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

Как передает Reuters, эти товары запрещено направлять в РФ с 1 марта 2023 в независимости от того, из-за какой они страны. В свою очередь официальный представитель Европейского союза сообщил, что Турция дала Еврокомиссии устные обещания, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции признали, что запрет на транзит грузов для России, поступающих через их страну, связан с десятым пакетом санкций, принятым Евросоюзом. Решение о запрете поступило от министерств торговли стран ЕС.

По всей видимости, это произошло под давлением США, поскольку госсекретарь Энтони Блинкен перед саммитом министров иностранных дел «Большой двадцатки» посетил страны Центральной Азии с целью заблокировать поток подсанкционных товаров, сообщил KP.RU экономист Денис Ракша.