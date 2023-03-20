Песков сообщил, что у Путина для Си Цзиньпина всегда наготове российское мороженое Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин всегда поручает подготовить российское мороженое перед визитом председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

По словам Пескова, на обеде двух лидеров в ходе визита председателя КНР в Москву будет представлена «традиционная русская кухня», а к приему пищи подготовлена культурная программа.

Напомним, ранее была опубликована фотография меню обеда Путина и Си Цзиньпина. В него вошли закуска из дальневосточных продуктов, блины с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом и десерт «Павлова».

Как писал сайт KP.RU, президент России в ходе встречи с китайским лидером заявил, что КНР сделал колоссальный рывок в своем развитии. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва внимательно ознакомился с планом Пекином по урегулированию украинского кризиса, отметив, что в ходе переговоров они обсудят данный вопрос.