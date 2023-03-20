В Белом доме признали укрепление отношений России и Китая Фото: REUTERS

Отношения России и Китая становятся крепче, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве.

«Эти две страны стали ближе», – сказал он в ходе брифинга.

По мнению Кирби, Россия в двусторонних отношениях играет роль «младшего партнера» Китая. Как отметил представитель Белого дома, Москве и Пекину не нравится лидерство США в мире, и председатель КНР рассматривает Путина как потенциального союзника в споре с американским лидерством.

Напомним, ранее Кирби заявлял, что США считают неприемлемыми любые обсуждения перемирия на Украине. Поводом для такого высказывания стала встреча президента России с китайским лидером. По мнению представителя администрации США, в этом контесте любые слова о перемирии будут, якобы, «ратифицировать завоевания России» и «дадут Путину время на перегруппировку».

Как писал сайт KP.RU, переговоры российского лидера с Си Цзиньпином состоялись в понедельник, 20 марта, в Москве. Они продолжались почти 4,5 часа. Путин в ходе встречи с заявил, что Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии. По его словам, в КНР была создана «весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства».