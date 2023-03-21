Белый дом: Байден подписал закон о рассекречивании данных разведки о происхождении COVID-19 Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал закон о рассекречивании данных разведки о происхождении COVID-19, об этом сообщили в Белом доме.

«Байден подписал закон, согласно которому разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении COVID-19», - говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, 15 февраля 2023 года ВОЗ опровергла информацию о приостановке расследования происхождения коронавируса, об этом сообщил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.

«...Для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом...», - отметил Жазаревич.

Напомним, что одной из основных версий происхождения коронавируса стала утечка его из китайской лаборатории. При этом пока нет подтверждения этой или других теорий. Поиск источника вируса продолжается.