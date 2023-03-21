Правительство отменило постановление о сроке пребывания в России жителей Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ признало утратившим силу постановление от 29 декабря 2018 года, согласно которому срок пребывания в России граждан Украины - жителей не признанных тогда Донецкой и Луганской Народных Республик увеличивался до 180 дней. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данный документ утратил свою силу, так как стал неактуальным.

В феврале 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а в сентябре после проведенного голосования ДНР и ЛНР наряду с Херсонской и Запорожской областями вошли в состав РФ, а их жители получили российское гражданство.

Как писал сайт KP.RU, 20 февраля 2022 года с просьбами о признании к президенту России обратились депутаты Госдумы, а также главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

21 февраля 2022 года прошло внеочередное заседание Совета безопасности РФ, главной и единственной темой была ситуация в ДНР и ЛНР.

Члены Совбеза предложили признать независимость народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были проведены референдумы по вопросу о вхождении в состав России.

5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.