Небензя: Россия вернет на Украину вывезенных из зоны конфликта детей, когда там станет безопасно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена вернуть на Украину эвакуированных из зоны конфликта детей, когда там будут созданы безопасные условия, об этом заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы хотели уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия», - сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что вопрос о детях, «насильно отправленных в Россию» полностью раздут.

По его словам, «мы хотим продемонстрировать это на неформальном заседании Совбеза».

«Когда условия будут безопасными, конечно (вернем – прим.), почему нет», - отметил Небензя.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд в Гааге, выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорилось, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова могут быть причастны к незаконной депортации и перемещения населения, в том числе детей, с «оккупированных территорий Украины в Россию».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «ордеры» на арест, выдаваемые Гаагским МУС, для нашей страны юридически ничтожны.