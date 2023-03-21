Посол в США Антонов: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи на Киеву на 350 млн долларов.

«Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение», - заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям.

По его словам, «с каждой поставкой продукции военного назначения режим Зеленского чувствует все большую безнаказанность».

«В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса», - отметил посол.

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США направят на Украину очередной пакет военной помощи в размере 350 млн долларов.

Он уточнил, что в пакет войдут снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанковые вооружения, ракеты HARM, а также боекомплекты для БМП Bradley и речные катера.

12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.