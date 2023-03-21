В Конгресс США внесен законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем Фото: REUTERS

Сенатор-республиканец Джош Хоули внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, об этом говорится в опубликованных конгрессменом заявлении.

«Китай - величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха - сильным и независимым работникам», - заявил Хоули.

По его утверждению, годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему.

Конгрессмен сичтает, что принятие подобного закона позволит «снизить зависимость США» от Поднебесной в экономическом отношении.

Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2023 года группа демократов предложила Конгрессу США законопроект, разрабатывающий определенный механизм введения санкций в отношении китайских организаций или граждан, которые поддерживают Москву в военной области на фоне украинского конфликта.

1 марта агентство Reuters сообщило, что Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России.

«Их цель - заручиться поддержкой ряда государства, «особенно стран G7», для координации возможных рестрикций в отношении Китая», сообщили собеседники издания.

Источники добавили, что инициатива Вашингтона пока не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам.