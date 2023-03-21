Военнопленный Иванников признал, что Россия имеет перевес в артиллерии под Кременной Фото: Александр КОЦ

У российских сил значительное превосходство в артиллерии на Кременском участке в Донбассе, об этом рассказал журналистам военнослужащий Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР.

«В артиллерии перевес есть значительный. Когда были обстрелы, с русской стороны на порядок, а то и на два больше было выстрелов, чем с нашей», - заявил Иванников.

По его словам, «от нас работал один миномет, с той стороны был и миномет, и танк, и артиллерия, то есть намного больше, и естественно, качественнее».

Как писал сайт KP.RU, ранее военнопленный Иванников сообщил, что обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО.

Военнослужащий подчеркнул, что «нам не хватает, а там (у сил спецопераций - ред.) избыток. …Мы пришли на позиции (под Белогоровкой в ЛНР – ред.), думали, там есть. …Ни РПГ, ни пулеметов».

20 марта 2023 года советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска в минувшие выходные отбили несколько контратак ВСУ около населенных пунктов Опытное и Водяное под Авдеевкой.