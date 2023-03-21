Американский политик Янг: Евросоюз из-за отправки оружия Киеву превратился в военный альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз из-за отправки Киеву вооружения превратился в военный альянс, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс», - заявил Янг.

По его мнению, «НАТО просто недостаточно для западных империалистов».

Таким образом, политик прокомментировал новость о том, что ЕС согласовывает очередной пакет помощи Украине на сумму два миллиарда евро.

Как писал сайт KP.RU, госсекретарь Блинкен заявил, что США направят Украине очередной пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов.

В пакет войдут снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанковые вооружения, ракеты HARM, а также боекомплекты для БМП Bradley и речные катера, пояснил он.

Ранее Джефри Янг указал, что Вашингтон стремится любой ценой удержать мировое господство.

Политик подчеркнул, что вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам.