Janes: Северная Македония передала Киеву четыре непригодных для полета СУ-25 Фото: REUTERS

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска подтвердила, что Скопье передало Украине четыре истребителя Су-25, об этом сообщил портал Janes.

По данным издания, речь идет о трех одноместных Су-25с и одном двухместном Су-25УБ.

В публикации утверждается, что все они (истребители – прим.) непригодны для полета.

«Переданные Киеву истребители, а также артиллерийское оборудование, танки, ПВО и прочее вооружение не являлись частью арсенала македонской армии», - приводит портал слова министра обороны.

Как писал сайт KP.RU, 29 июля 2022 года Северная Македония передала Киеву танки Т-72, которые были получены балканской республикой от России в 2000 году в качестве помощи в борьбе с «Освободительной национальной армией».

4 августа 2022 года Северная Македония секретно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые были приобретены у Киева в 2001 году.По данным портала МКД, с 2004 года самолеты не летали и были подготовлены к продаже.

Минобороны Северной Македонии сообщало, что точные детали данного решения будут выведены из-под грифа «секретно» и обнародованы позже.