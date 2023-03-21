Умер Пол Грант, актер из «Гарри Поттера» и «Звездных войн» Фото: кадр из фильма

Британский актер Пол Грант, сыгравший в картинах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», умер в возрасте 56 лет, об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на семью актера.

«Он был найден без сознания возле железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта», - приводит издание слова близких Гранта.

По данным газеты, Гранта доставили в одну из лондонских больниц, где по истечении нескольких дней он был отключен от аппарата жизнеобеспечения.

«В прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам», - уточнило The Sun.

Напомним, что известность Полу Гранту, рост которого составлял 132 см, принесла роль представителя вымышленной расы существ эвок в фильме «Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая«, а также роль гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень» (2001 года).

Как писал сайт KP.RU, за время выхода на экраны фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере умерло уже 16 актеров исполнивших такие роли, как Хагрид, первый Дамблдор, Нарцисса, Северус Снегг и другие.

Так, Алан Рикман, сыгравший профессора Северуса Снегга, скончался в 2016 году от рака поджелудочной железы.

Шотландский актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида - преподавателя ухода за магическими существами, хранителя ключей и лесника в школе, умер в октябре 2022 года от полиорганной недостаточности.