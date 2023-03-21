Си Цзиньпин: Курс стратегического сотрудничества с Россией остается неизменным Фото: REUTERS

Курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике», - заявил китайский лидер.

Глава КНР подчеркнул, что укрепление и развитие отношений с Россией – стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития.

По словам Си Цзиньпина, «общий курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным».

Как писал сайт KP.RU, в Москве завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продолжались почти 4,5 часа.

После встречи российский лидер вышел на улицу, чтобы проводить китайского коллегу. Политики немного пообщались рядом с автомобилем Си Цзиньпина и пожали друг другу руки.

21 марта 2023 года состоятся полноформатные переговоры между лидерами России и Китая.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин отметил, что сразу после переизбрания председателем КНР в качестве своего первого зарубежного визита он выбрал именно Россию.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил, что эти две страны стали ближе.

Кирби отметил, что Москве и Пекину не нравится лидерство США в мире, и председатель КНР рассматривает Путина как потенциального союзника в споре с американским лидерством.