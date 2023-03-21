Telegraph: Мечты украинских беженцев, поверивших в «сливки Европы», разбились о «великую британскую бюрократию» Фото: REUTERS

Мечты украинских беженцев, поверивших в «сливки Европы», разбились о «великую британскую бюрократию», об этом написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.

«Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в сливки Европы», - заявила проживающая в Британии украинка Чаплия.

Автор отметила, что «вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии».

По ее словам, украинским беженцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой, запутанными правилами, что приводило к беспокойству и неуверенности в своем будущем.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Liverpool Echo сообщало, что в Великобритании растет число бездомных украинских беженцев. Причины этой тенденции анализировались в статье издания.

В январе 2023 года издание The Guardian рассказывало, что в Великобритании многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку после окончания программы спонсорства им приходится жить в ужасных условиях.

«На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные», - заявлляла беженка Мария, которая была вынуждена переехать в пункт временного размещения.

В марте 2023 года историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста для издания Mysl Polska заявил, что Варшава должна значительно сократить материальную поддержку украинских беженцев.