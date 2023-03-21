Ветеран ВС США: Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. По его мнению, российский лидер не сделал это, в отличие от многих других глав государств. Также, добавил Дрейвен, победить Россию на поле боя - нереально.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что у ЕС нет информации о поставках или планировании поставок Китаем оружия России. В ЕС не обладают такими данными, подчеркнул он.

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