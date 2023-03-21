Иран рассчитывает на огромные объемы свопов нефти и газа из России в 2023 году

В Иране ожидают роста поставок газа и нефти из России Фото: REUTERS

Тегеран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок российских нефти и газа в страну в 2023 году. Об этом сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 21 марта 2023 года.

По его словам, в прошлом году наблюдалось замедление поставок по вине "некоторых из стран-соседей", но в дальнейшем этот вопрос удалось решить.

"В этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок", - уверен Хандузи.

По его словам, Тегеран доволен сотрудничеством с Москвой в данной сфере.

Напомним, еще в октябре 2022 года заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде заявил, что "Газпром" может экспортировать через территорию Ирана российский газ в Пакистан и другие страны Персидского залива, это перспективное направление.

По его словам, инициатива Тегерана стала еще актуальнее на фоне снижения экспорта газа в Европу и стремления России перенаправить высвободившиеся объемы в азиатском направлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Газпромом" и Иранская национальная нефтяная компания договорились о закупках 9 млн кубометров газа в сутки. Транзит голубого топлива планируется осуществлять через территорию Азербайджана. Оно пойдет как на собственные нужды Ирана, так и своповые поставки в другие страны, которые расположены южнее, уточнили иранские журналисты.