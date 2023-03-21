МИД России заявил, что США, Британия, Германия и Франция не должны быть посредниками по Украине

МИД РФ объяснил, почему Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж не могут быть посредниками по Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

США, Британия, Германия и Франция не могут претендовать на роль посредников в переговорах по конфликту на Украине, так как являются его непосредственными участниками. Об этом заявили в министерстве иностранных дел (МИД) России, комментируя РИА Новости соответствующую инициативу бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж не только ввели против Москвы нелегитимные санкции, но и занимаются поставками вооружения и боеприпасов Киеву, а также снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) разведданными, направляют в страну наемников для участия в боевых действиях и шантажируют партнеров России, пытаясь вынудить их прекратить сотрудничество.

"При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс", - подчеркнули в МИД РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вольфганг Ишингер выразил мнение, что Запад должен задуматься о мирном процессе по Украине. Политик назвал настоящее время наиболее подходящим для этого, напомнив, что общественность западных стран начинает протестовать против оказания военной помощи Украине.

На этом фоне бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности предложил Великобритании, Германии, США и Франции создать "посредническую группу", которая могла бы в перспективе сыграть роль в дипломатическом урегулировании конфликта, допустив участие в этой группе ООН, ЕС, ОБСЕ, НАТО и ряда стран.