Экс-аналитик ЦРУ Биб предупредил Байдена об угрожающей авторитету США украинской ловушке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft высказал опасения о том, что президент США Джо Байден может попасть в украинскую ловушку. Это пошатнет позиции Вашингтона на мировой арене, считает он.

Экс-аналитик отметил, что есть три важных фактора, которые определяют перспективы конфликта на Украине. Их совокупность может помешать США в будущем влиять на события. Первый фактор — развитие событий на поле боя. Сейчас ВСУ находятся на грани «значительного поражения» под Артемовском, из-за чего дальнейшая украинская кампания оказывается под сомнением.

Вторым фактором Биб назвал внутреннюю политику Вашингтона. Американцы разделились на два лагеря, а республиканцы активно ставят под сомнение поддержку Украины.

Также экс-аналитик ЦРУ отметил, что авторитет США может пошатнуться, если посредником на переговорах выступит Китай.

— Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения, — подытожил Джордж Биб.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что Байден боится в полную меру поддерживать Украину.