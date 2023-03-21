Ефимов: Благодаря программе КРТ на северо-востоке Москвы построят 14 спорткомплексов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал Северо-Восточный округ столицы лидером по строительству спортивных сооружений по программе комплексного развития территорий (КРТ). Все эти проекты были одобрены в прошлом году. Их общая площадь - более 93 тысяч квадратных метров.

«Новые объекты построят в десяти районах, - отметил заммэра. - В районе Отрадное появится три физкультурно-оздоровительных комплекса, в Марьиной Роще и Ярославском – по два объекта, включая ФОК с бассейном и скалолазный центр».

Кроме того, по одному спорткомплексу возведут в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, в Свиблове, Северном и Северном Медведкове.

Подробнее о самом крупном из этих сооружений рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Здание площадью более 16 тысяч квадратных метров появится в Северном Медведкове на месте гаражей и складов. После их сноса освободится участок в более чем 26 гектаров. Он расположен вдоль Полярного проезда и Широкой улицы. Кроме спорткомплекса, здесь разместятся промышленные и общественно-деловые строения.

«Ожидается, что по итогам реализации проекта будет создано более 11,5 тысяч новых рабочих мест», - уточнил Гаман.

Среди остальных участков КРТ в бывших столичных промзонах - «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшка на улице Новая Ипатовка, 23А, закрытая стройка в Тропарево-Никулине и простаивающий участок с недостроем в Тимирязевском районе. Всего по ним оформлено 11 соглашений с инвесторами. Плюс ко всему назначенные городом операторы займутся реорганизацией ещё 15 участков - бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево» и неэффективно используемых земель в Хорошево-Мневниках, Москворечье-Сабурово и Южнопортовом.

Программа КРТ обеспечит создание в городе ещё около 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции запланированы всего на суммы семь триллионов рублей. Поступления в бюджет составят около трех триллионов рублей.