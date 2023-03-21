Сбежавшие Дмитрий Назаров и Андрей Макаревич* получают в России пенсии свыше 50 тысяч рублей

Сбежавшие иноагенты Дмитрий Назаров и Андрей Макаревич получают в России пенсии свыше 50 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Звезды, которые открыто критикуют СВО и уехали за границу после ее начала, продолжают получать пенсию в России. Сохранены за ними и надбавки за всевозможные звания и награды. Какие пенсии у покинувших страну, выяснил KP.RU.

Актер Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой сейчас устраивает гастроли по Израилю. Живут артисты в собственных апартаментах во Франции. Вместе с надбавкой за звание «народный артист» Назаров получает ежемесячно почти 54 тыс. рублей.

Алла Пугачева также получает хорошие надбавки — как народная артистка СССР и за орден «За заслуги перед Отечеством». Сейчас певица живет в Израиле, а пенсию перечисляет поклоннице с ОВЗ.

Иноагент Андрей Макаревич* за звания ветерана труда и народного артиста получает 59 тыс. рублей. У него развитые бизнес-сети: в Израиле винный, на родине сдача в аренду помещений и джаз-клуб-ресторан. Также певец продолжает гастролировать по миру.

Музыкант Борис Гребенщиков, проживающий в Лондоне, продолжает получать из России порядка 20 тыс. в месяц, так как званий у него нет.

Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов рассказал kp.ru, что получение артистами пенсий в России абсолютно законно.

— Выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии. Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения прав получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или совершением преступлений, а также при смене места жительства пенсионера, — отметил он.

*признан в РФ иноагентом