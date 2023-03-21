Ветеринар Шеляков объяснил, как спасать домашних питомцев от клещей Фото: "КП" Архив

Весной домашних питомцев поджидает на улице огромная опасность, просыпаются клещи и прогулки становятся настоящим квестом. Владельцы вынуждены тщательно осматривать домашнего любимца, не стал ли он жертвой кровососущего.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал владельцам котов и собак пользоваться специальными каплями. Они являются самым действенным и эффективным способом защиты от кровососущих.

Но прежде, чем применять средство, нужно учесть длину шерсти и количество атмосферных осадков. Иначе лекарство может просто смыться и никак себя не проявить.

- А вот ошейник самый ненадежный способ, особенно для кошек. Поскольку кошка может на нем повеситься, например, на ветке. А вот капли, нанесенные на холку, вполне эффективны и безопасны, — сказал NEWS.ru Шеляков.

Хорошими защитными свойствами обладают таблетки от клещей. Они безопасны и их можно давать даже беременным питомцам. Но у данного препарата есть один существенный минус – его дороговизна.