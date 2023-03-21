Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла в Париже после слов о конфликте с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская партия «Конфедерация» потребовала отправить в отставку посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского. Причиной послужили его слова о возможном конфликте с Россией. Свою позицию представители партии обозначили в Twitter-аккаунте.

— Это заявление скандально, и поэтому «Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности, — сказал депутат сейма от партии Роберт Винницкий.

Парламентарий назвал заявление Росцишевского противоречащим интересам Польши. Винницкий добавил, что посол живет в «альтернативной реальности», в которой Варшава якобы должна вступать в конфликт с Россией.

Напомним, скандал разгорелся вокруг интервью посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского. В эфире канала LCI заявил, что, если Украина проиграет, Польше придется ввязаться в конфликт. Ситуацию попытались замять утверждением, что слова дипломата вырвали из контекста. Однако многие эксперты и политические деятели уверены, что Росцишевский сказал то, что на самом деле думал.